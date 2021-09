Charbonnières-les-Bains Digital League Charbonnières-les-Bains, Métropole de Lyon APP IN A DAY : adoptez les bénéfices du Low Code Digital League Charbonnières-les-Bains Catégories d’évènement: Charbonnières-les-Bains

Métropole de Lyon

APP IN A DAY : adoptez les bénéfices du Low Code Digital League, 7 octobre 2021, Charbonnières-les-Bains. APP IN A DAY : adoptez les bénéfices du Low Code

Digital League, le jeudi 7 octobre à 09:00

Une journée pour découvrir les possibilités que vous offre les plateformes Low Code L’objectif des plateformes de Low Code est de donner la possibilité à des personnes non techniques, de mettre en place rapidement des applications pour leur organisation, sans avoir besoin de faire de développement. ### Les objectifs * Réduire les temps de développement * Simplifier les applications livrées aux métiers * Faciliter la collaboration MOA / MOE * Prototyper rapidement vos projets

Voir conditions, sur inscription

Le Low Code donne la possibilité à des personnes non techniques, de mettre en place rapidement des applications pour leur organisation, sans avoir besoin de faire de développement. Digital League 78 route de Paris 69260 Charbonnières les Bains Charbonnières-les-Bains Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-07T09:00:00 2021-10-07T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charbonnières-les-Bains, Métropole de Lyon Autres Lieu Digital League Adresse 78 route de Paris 69260 Charbonnières les Bains Ville Charbonnières-les-Bains lieuville Digital League Charbonnières-les-Bains