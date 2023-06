Visites guidées de l’Apothicairerie de Saint-Amour Apothicairerie de Saint-Amour Saint-Amour, 16 septembre 2023, Saint-Amour.

Visites guidées de l’Apothicairerie de Saint-Amour 16 et 17 septembre Apothicairerie de Saint-Amour Entrée libre

Plongez dans l’histoire des hôpitaux de Saint-Amour et le fonctionnement d’une apothicairerie.

L’apothicairerie de Saint-Amour présente un décor étonnant et un trésor dans un couvent du XVIIe siècle devenu hôpital au XIXe siècle.

Implanté extra-muros en 1620, le couvent des Capucins héberge les religieux jusqu’en 1792.

Entre 1819 et 1824, un hôpital est aménagé dans cet ancien couvent. L’apothicairerie, ancêtre de nos pharmacies, investit le réfectoire des moines.

Cet hôpital, établissement d’envergue à l’époque, a accueilli des malades pendant plus de 100 ans. Aujourd’hui, ce bâtiment, bien conservé et restauré avec soin, est devenu une maison de santé. On distingue encore les salles des malades de l’époque ainsi que la chapelle.

Des visites guidées sont proposées samedi et dimanche à 10h, 14h30 et 16h.

Apothicairerie de Saint-Amour Allée du Souvenir français 39160 Saint-Amour Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Communauté de communes Porte du Jura