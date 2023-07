Livret-jeu pour les scolaires « A la découverte des plantes médicinales » Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes, 15 septembre 2023, Troyes.

Livret-jeu pour les scolaires « A la découverte des plantes médicinales » Vendredi 15 septembre, 10h00, 14h00 Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Sur réservation : reservation.musees@ville-troyes.fr

Et si découvrir un jardin des plantes médicinales pouvait se faire en s’amusant ?

Un livret-jeu accompagne les classes, à partir de 6 ans, dans leur visite du jardin de l’Hôtel-Dieu-le-Comte. Ils sont invités à suivre un parcours ludique pour découvrir les plantes et leurs effets.

Ce livret, distribué gratuitement sur simple demande, a été imaginé et réalisé par Louise Wiesel, étudiante en Master 2 Patrimoine et médiation culturelle dans le cadre de son cursus à l’Université de Reims Champagne-Ardenne / Campus des Comtes de Champagne.

N’hésitez pas à vous munir de ce livret-jeu pour découvrir en famille le très beau jardin de l’Hôtel-Dieu (accès par la rue de la Cité) et bonne visite !

A destination des scolaires à partir de 6 ans

Sur réservation : reservation.musees@ville-troyes.fr

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 80 98 97 http://www.musees-troyes.com/ [{« type »: « email », « value »: « reservation.musees@ville-troyes.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.musees@ville-troyes.fr »}] Cette Apothicairerie du XVIIIe s., conservée dans son écrin d’origine, est considérée comme l’une des plus belles de France. Nombreux pots de pharmacie (majoliques, faïences) contenant autrefois baumes et pilules et une exceptionnelle collection de plus de 300 boîtes médicinales en bois peint. Objets rares, du mortier au précieux reliquaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T13:00:00+02:00

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

Ville de Troyes / Adrien Clergeot