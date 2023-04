Visite libre du jardin de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte, 2 juin 2023, Troyes.

Découvrez ou redécouvrez l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte et son jardin de plantes médicinales à l’aide d’un livret de visite. Les remèdes du XVIIIe siècle, les propriétés thérapeutiques et les théories farfelues sur les plantes n’auront plus de secrets pour vous.

Livret de visite en libre service et distribué gratuitement.

Projet imaginé par Louise Wiesel, étudiante en Master 2 Patrimoine et médiation culturelle – Université de Reims Champagne-Ardenne

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte rue de la cité 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 0325425287 http://www.musees-troyes.com Pour tous ceux qui sont à la recherche de collections originales, l’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte constitue une étape privilégiée. C’est l’une des plus belles apothicaireries de France dans son écrin d’origine, du XVIIIe siècle. Elle a pu être conservée telle qu’elle se présentait à l’époque de son installation au début du XVIIIe siècle. Cette vaste pièce presque carrée, d’environ 8 mètres de côté et de près de 5 mètres de hauteur, a ses quatre murs entièrement recouverts de dix étages de rayonnages où sont disposées boîtes et faïences médicinales. La salle et les collections qu’elle abrite ont fait l’objet d’un triple classement par les Monuments Historiques : en 1958 pour les boîtes médicinales en bois peint, en 1964, pour la salle et ses boiseries et en 1984 pour la collection de faïences médicinales anciennes. Un jardin installé dans la cour d’honneur (accès par la rue de la Cité) présente des plantes médicinales. Depuis décembre 2022, l’accès à l’apothicairerie se fait par la Cité du Vitrail au sein de l’ancien Hôtel-Dieu (accès au 31 quai des Comtes de Champagne – billet couplé)

