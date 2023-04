Le PeaceTone Brass Band monte le son à l’Apothicairerie ! Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte, 13 mai 2023, Troyes.

Le PeaceTone Brass Band monte le son à l’Apothicairerie ! Samedi 13 mai, 22h15 Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte Entrée libre

PeaceTone Brass Band, c’est la fanfare de l’UTT, regroupant des musiciens talentueux et énergiques (en toute modestie) accompagnés d’un registre allant de la funk au rock en passant par le disco et la pop. Ce groupe se déplace en bande, muni de leurs instruments et leurs pantalons jaunes, vous ne pourrez pas passer à côté d’eux sans les voir, et encore moins sans les entendre !

Pour cette Nuit des musées, la fanfare PeaceTone Brass Band passe dans chaque cour des 4 musées municipaux et entraîne avec elle des chansons qui donneront à cette nocturne comme un goût d’une fête sans fin !

Retrouvez le PeaceTone Brass Band toute la soirée :

– à 21h15 – dans la cour du musée de Vauluisant

– à 22h15 – dans la cour de l’apothicairerie

– à 23h – dans le jardin du musée Saint-Loup

– à 23h30 – dans la cour du musée d’Art moderne.

Alors, prêts à monter le son avec eux ?

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte 31 Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com L’Apothicairerie de l’Hôtel Dieu le comte datant du début du 18ème siècle est considérée comme l’une des plus belles. Elle présente dans son écrin d’origine une collection unique de 300 boites médicinales en bois peint. Ce lieu magique est classé aux monuments historiques. Cette année, la thématique commune aux quatre musées de la Ville de Troyes est : « Retour dans le passé ». De 20h à minuit, dans une ambiance festive, elle propose au public une déambulation nocturne comprenant des animations, des spectacles et des rencontres pleines de couleurs. En une nuit, comme dans une machine à remonter dans le temps, découvrez nos ancêtres les Sénons, les collections d’archéologiques, le Beau 16è siècle, la pharmacopée du 18è siècle et l’épopée industrielle…. Gratuité le samedi 19 mai de 20h à minuit et le week-end des 19 et 20 mai, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Programme détaillé : www.musees-troyes.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:15:00+02:00 – 2023-05-13T22:45:00+02:00

© UTT – PeaceTone