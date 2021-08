Gray Hôtel-Dieu de Gray Gray, Haute-Saône Apothicairerie de l’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu de Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

Haute-Saône

Apothicairerie de l’Hôtel Dieu Hôtel-Dieu de Gray, 19 septembre 2021, Gray. Apothicairerie de l’Hôtel Dieu

le dimanche 19 septembre à Hôtel-Dieu de Gray

L’Hôtel-Dieu a été réalisé par l’architecte bisontin Jacques François Tripard, selon un plan en croix grecque, il est bâti entre 1716 et 1750. On remarquera la chapelle située au centre de la croix grecque et l’apothicairerie avec ses boiseries et ses 119 pots à pharmacie en faïence (Nevers, Igny en Haute-Saône) du XVIIe au XIXe siècle, ses 25 pots en bois tourné et ses 27 pots en verre.

Entrée libre

Visite commentée de l’Apothicairerie Hôtel-Dieu de Gray Grande Rue 70100 Gray Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gray, Haute-Saône Autres Lieu Hôtel-Dieu de Gray Adresse Grande Rue 70100 Gray Ville Gray lieuville Hôtel-Dieu de Gray Gray