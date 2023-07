Visite libre de l’apothicairerie de l’hôtel-Dieu Apothicairerie de l’hôtel-Dieu Flacé, 16 septembre 2023, Flacé.

Construit à partir de 1760, l’hôtel-Dieu est un édifice de 5 700 m² comprenant deux cours séparées par un bâtiment muni d’une coupole et d’un dôme. À voir : la balustrade de fer forgé, les fresques ornant le tambour et représentant quatre thèmes de l’iconographie hospitalière.

L’apothicairerie est un espace splendide dû au célèbre architecte de Louis XV Jacques-Germain Soufflot, à son élève lyonnais Melchior Munet et au mâconnais Michel Minoya. Elle est conservée dans la configuration d’origine. Située au rez-de-chaussée de l’hôtel-Dieu, elle présente, dans un décor de boiseries du XVIIIe siècle, une riche collection de pots de pharmacie dont certains proviennent probablement de la faïencerie Rey, établie à Mâcon au XVIIIe siècle.

Apothicairerie de l’hôtel-Dieu 344 rue des Épinoches, 71000 Mâcon Flacé 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

