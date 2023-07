Visite de l’ancien hôpital de Salins Apothicairerie de l’hôpital de Salins-les-Bains Salins-les-Bains, 17 septembre 2023, Salins-les-Bains.

Visite de l’ancien hôpital de Salins Dimanche 17 septembre, 10h00 Apothicairerie de l’hôpital de Salins-les-Bains Sur réservation (dans la limite des places disponibles) auprès de l’Office de tourisme Cœur du Jura à Salins-les-Bains par téléphone, en ligne ou sur place.

Construit à la fin du XVIIe siècle sur la rive gauche de la Furieuse, l’hôpital de Salins a récemment cessé son activité de soins, rendant accessibles certaines parties anciennes de l’établissement. En plus de l’apothicairerie, déjà ouverte au public et dotée d’un remarquable patrimoine mobilier, la visite permettra de découvrir les salles des malades, distribuées autour de la chapelle pourvue d’une claire-voie au riche décor sculpté.

Les visites sont animées par un chargé de recherche du service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Horaires des visites : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.

Départ : RDV à l’Office de tourisme Cœur du Jura, place des Salines.

Apothicairerie de l’hôpital de Salins-les-Bains 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 37 92 85 http://www.salins-les-bains.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 73 01 34 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cdj-tourisme.com »}] Visite de l’ancienne pharmacie de l’Hôtel-Dieu : découverte de la collection de pots en faïences, de nombreux objets et produits mystérieux. Gare SNCF Mouchard (8 km), autoroute A39 sortie Bersaillin A36 sortie Gendrey.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© J. Mongreville, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine