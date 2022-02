Apostolat de rue Salle Saint-Augustin,Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont Paris Catégorie d’évènement: Paris

du samedi 5 février au samedi 11 juin à Salle Saint-Augustin, Notre-Dame de l'Assomption des Buttes Chaumont

12h : messe 13h : déjeuner 14h : accueil et enseignement, salle saint Augustin, dans l’église. 15h : temps de prière devant le Saint Sacrement. 15h-17h30 : Evangélisation sur la place au bout de la rue de Meaux 17h45 : Louange et action de grâce temps devant le Saint Sacrement. 18h : Goûter 18h30 : bilan Les dates en 2022 : 5 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai, 11 juin sur la place Stalingrad. (Métro Jaurès). Messe, déjeuner, enseignement, évangélisation, louange et action de grâce. Salle Saint-Augustin,Notre-Dame de l’Assomption des Buttes Chaumont 80 bis rue de Meaux, 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement Paris

