1 Heure, 1 Mythe en Famille : Un cycle d’ateliers sur les grands dieux de l’Olympe. Dans la mythologie grecque, comment est apparu le monde ? Et les dieux ? Avez-vous déjà entendu parler de Gaïa, la terre et d’Ouranos, le ciel ? Avec notre historienne de l’art Cécile Lecan, ce cycle est l’occasion de se replonger dans ces récits. Nous parlerons de Zeus et de son accession au trône ou de ses filles – sacré famille ! – comme Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. Pour nous accompagner, des œuvres en tout genre : peintures, sculptures, musiques, films ou jeux vidéo qui sont tout autant d’entrées dans cette mythologie. Le dimanche 23 janvier à 14h, on se penche sur les jumeaux Apollon et Artémis. Complémentaires et indissociables, les deux faces d’une médaille, ce sont aussi des enfants de Zeus. Les jumeaux Apollon et Artémis sont nés d’une aventure du dieu des dieux avec Latone. Artémis naît la première, elle sera déesse de la chasse et de la lune, son frère qui la suit – 9 jours plus tard quand même ! – sera dieu des arts et du soleil. Animations -> Atelier / Cours MK2 Bibliothèque 128/162 av. de France Paris 75013

Lucas Cranach, Apollon et Diane, vers 1530, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

