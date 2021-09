APOLLON À TRAVERS LES ARTS Collège des Bernardins, 29 septembre 2021, Paris.

APOLLON À TRAVERS LES ARTS

Collège des Bernardins, le mercredi 29 septembre à 15:00

Partez en famille à la découverte du Dieu de la lumière, de la vérité, des arts et de la poésie, qui inspire et protège les artistes, en compagnie de Raphaël, Rubens, Le Nôtre, Britten, Stravinsky et bien d’autres artistes ! Fils de Zeus et frère jumeau d’Artémis, Apollon est l’un des dieux les plus connus et les plus adorés. À l’image des neuf muses qui l’accompagnent, il est une source d’inspiration inépuisable pour bien des artistes. Embarquez pour un voyage qui mènera les enfants de Délos au Parnasse, de Rome à Salzbourg, et de la Cour de Louis XIV à l’Hélicon des muses, sans oublier dans l’espace ! Après avoir écouté l’histoire d’Apollon, contée à partir de nombreux extraits d’Ovide et d’Hésiode, les enfants découvrent plusieurs œuvres d’art qui s’en sont inspirées (peinture, sculpture, ballet, opéra, musique, cinéma…) Une véritable initiation à l’histoire de l’art et l’occasion idéale d’exprimer ses émotions face à ce mythe et aux œuvres ! « La légende des héros », qu’est-ce que c’est ? Avec érudition et humour, Joséphine Barbereau, conteuse et fondatrice des ateliers Little io, invite à découvrir les œuvres inspirées des grands héros mythologiques, littéraires, religieux ou historiques. Elle présente leur histoire illustrée par des extraits musicaux et des projections d’œuvres picturales, à travers un atelier ponctué de quizz, de jeux et de ritournelles. L’histoire de l’art devient un jeu d’enfant ! Un livret-jeu, contenant l’histoire racontée, les œuvres d’art étudiées et de nombreux jeux et devinettes est offert à chaque participant à l’issu de l’atelier ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/apollon-travers-les-arts-202122

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T15:00:00 2021-09-29T16:30:00