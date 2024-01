DAVID NIHILL APOLLO THEATRE Paris, dimanche 2 juin 2024.

OBTENTION DES BILLETS Les billets pour cet évènement seront disponibles par internet uniquement et seront limités à 6 billets par acheteur.Les billets ne seront disponibles qu’au format E/M-ticket (aucun envoi postal, ni retrait magasin). Les billets E/M-ticket définitifs pourront être téléchargés depuis votre compte client quelques jours avant le spectacle. Vous recevrez un mail d’information dès que votre commande pourra être téléchargée. Les contremarques émises à l’issue de votre commande ne permettent pas l’entrée à l’événement. Vous devrez impérativement télécharger les E/M-tickets définitifs quelques jours avant l’événementGETTING TICKETSTickets for this event will be available online only and will be limited to 6 tickets per buyer.Tickets will only be available in an E/M-ticket format (no postage or store pick-up). Final E/M-tickets can be downloaded from your customer account a few days before the event. You will receive an information email as soon as your order can be downloaded. The countermarks issued at the end of your order do not allow an entry to the event.You must download the final E/M-tickets a few days before the event.David Nihill: Shelf Help TourAprès avoir fait salle comble la dernière fois, David Nihill est de retour avec son nouveau spectacle, Shelf Help. Après avoir quitté Dublin, en Irlande, où il est né et a grandi jusqu’à l’âge de 22 ans, David s’est enivré de voyages et n’a jamais réussi à s’en désintoxiquer. Il a vécu et travaillé dans douze pays et en a visité plus de soixante-dix. Ses spectacles s’inspirent de ses nombreux voyages, de ses observations culturelles, de ses tentatives d’apprentissage de la langue, de ses séances (occasionnelles) de beuverie internationale et de son statut d’immigrant légèrement désorienté. David a remporté le prestigieux concours annuel de comédie de San Francisco (les finalistes précédents comprennent Robin Williams, Ellen DeGeneres et Dana Carvey) et s’est classé deuxième au plus grand concours de narration Grandslam des États-Unis organisé par The Moth. Également auteur de best-sellers, David a enregistré sa première émission spéciale pour Dry Bar Comedy en 2019 et a été présenté sur TED.com, Sirius XM, The Irish Independent, Inc, NPR et le Huffington Post, entre autres. Favori des festivals, les vidéos de David sont également devenues virales à de nombreuses reprises avec plus de 400 millions de vues et un suivi sur les réseaux sociaux de plus de 1,5 million de personnes.

Tarif : 31.80 – 31.80 euros.

Début : 2024-06-02 à 19:30

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75