MORGAN JAY APOLLO THEATRE Paris, vendredi 12 avril 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 9 novembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 10 novembre à 10h.Morgan Jay – Love Across the PondAvec deux émissions spéciales, trois albums, des apparitions à la télévision, des millions d’adeptes et de vues sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, Morgan Jay apporte son mélange unique de musique et de comédie en Europe. Il a remporté des récompenses, a parcouru l’Amérique et a permis à d’innombrables personnes de se rencontrer et de faire des bébés. Faites-vous une faveur et allez voir cet homme chanter des chansons sur l’amour, les rencontres et les relations ! Amenez votre partenaire ou venez seul et trouvez quelqu’un de nouveau.

Tarif : 26.30 – 26.30 euros.

Début : 2024-04-12 à 19:30

Réservez votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75