LAURA RAMOSO APOLLO THEATRE Paris, jeudi 4 avril 2024.

Laura Ramoso – The SIT UP STRAIGHT TourLa comédienne Laura Ramoso vous invite à dîner avec sa mère allemande, son père italien et bien d’autres dans ce tour de force au rythme effréné, où l’on rit à gorge déployée. N’oubliez pas de ne pas poser vos coudes sur la table.Laura Ramoso est une humoriste germano-italienne surtout connue pour ses imitations virales sur Instagram et TikTok. Elle a accumulé près de 2 millions de followers avec ses personnages à succès German Mom , Italian Dad et Girl who just got back from… . En 2022, elle est remontée sur scène avec son spectacle FRANCES , acclamé par la critique. Elle a joué à guichets fermés au Fringe Festival d’Édimbourg en 2023 et au Soho Theatre de Londres. Laura a été nommée New Face of Comedy par Just for Laughs en 2023. Ayant grandi dans le monde entier en raison du travail de sa mère à l’Organisation mondiale de la santé, Laura a l’œil pour repérer les spécificités culturelles qui ont une portée universelle.

Tarif : 30.10 – 30.10 euros.

Début : 2024-04-04 à 19:30

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75