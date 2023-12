TAREEK – VÉRITÉ APOLLO THEATRE Paris, 4 avril 2024, Paris.

TAREEK – Vérité C’est à l’issu d’un parcours atypique que Tareek a gravit les échelons du stand up français.Après avoir pris goût à la comédie sur les bancs du lycée, et encouragé par ses camarades à monter sur scène dans des cafés-théâtres parisiens, il décide de se consacrer à des études de médecines pendant sept ans, et de s’orienter vers la psychiatrie. C’est cette spécialisation qui a permis à Tareek d’acquérir une connaissance aigüe de la nature humaine, un atout qui lui permet de jouer avec son public comme personne !Polyvalent, il explore différents médias pour toucher un large public, Tareek est très actif à la radio en tant qu’animateur sur Beur FM et à la télévision en animant des émissions sur Trace TV et TV5 Monde.Repéré par Jamel Debbouze, Tareek rejoint la célèbre troupe du Jamel Comedy Club pendant trois saisons, et c’est avec son sketch « A Oaida Quizz » présenté aux côtés de Tony Saint Laurent et Kevin Razy, qu’il sort du lot.Le grand public le découvre lors de sa participation à l’émission « La France a un incroyable Talent » diffusée surM6, où il a atteint la finale, gagnant les cœurs des téléspectateurs avec son humour unique. Il a joué dans des films tels que « C’est tout pour moi » de Nawel Madani, « Coexister » de Fabrice Eboué, ou encore « Reste un peu » de Gad Elmaleh, et il est apparu dans des séries télévisées comme « Drôle » de Fanny Herrero et « Besoin d’Amour » de Fred Hazan.Dans son nouveau spectacle, Tareek aborde avec légèreté sa vie de père célibataire divorcé. Grâce à son talent d’improvisation, il interagit constamment avec son public, créant ainsi un spectacle unique à chaque représentation.Son charisme sur scène, son sens de l’humour et de l’improvisation font de lui un artiste hors norme et un roi de la comédie

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:00

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris Paris