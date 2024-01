SHANE TODD APOLLO THEATRE Paris, 12 mars 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le vendredi 8 décembre de 10h à 18h.Mise en vente le lundi 11 décembre à 10h.L’année dernière, Shane Todd, la superstar irlandaise de la comédie, a conquis les Etats-Unis et le Canada avec des spectacles à guichets fermés. Il a également apporté son soutien à Kevin Hart tout en continuant de rencontrer un succès fulgurant avec son podcast Tea With Me.Son dixième spectacle solo, Mummy, offre un récit d’observation avec un mordant impertinent, fidèle à sa marque de fabrique. Ne manquez pas l’opportunité de découvrir l’un des humoristes irlandais les plus en vogue lors de sa première tournée mondiale.

Tarif : 34.50 – 34.50 euros.

Début : 2024-03-12 à 20:00

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75