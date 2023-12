FARID CHAMEKH APOLLO THEATRE Paris Catégorie d’Évènement: Paris FARID CHAMEKH APOLLO THEATRE Paris, 2 mars 2024, Paris. Comment un mec originaire d’une bourgade de la Loire a pu finir par jouer ses sketchs dans un hôpital psychiatrique ou à faire la première partie de Jamel Debbouze ?C’est ce que se demande toujours Farid Chamekh.La quarantaine passée, sa vie de papa célibataire, l’actualité brûlante, le choc des générations, il est temps pour lui d’assumer ses névroses et d’oser dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas.Ancien danseur, Farid joue, bouge, fait participer son public et il se pourrait bien que vous ayez envie de danser avec lui…

Tarif : 25.10 – 25.10 euros.

Début : 2024-03-02 à 21:30
APOLLO THEATRE
18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75011 Paris

