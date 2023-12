SUZANNE SALLE L’EOLIENNE Arnage, 14 janvier 2024, Arnage.

« Suzanne » c’est une piqûre de rappel de notre histoire récente, des photos souvenirs pour rire ou pleurer, des instants qui n’ont pas forcément changé le monde…Suzanne, c’est notre grand-mère. Aujourd’hui, elle a cent ans.Suzanne, c’est aussi la vie de beaucoup de femmes qui ont traversé le siècle. Nous allons vous raconter son histoire, mais aussi celle de la société française, avec ses boulever-sements, ses mutations et ses anecdotes.Dans l’ordre chronologique, en partant des années vingt, nous allons évoquer sa vie en parallèle de l’évolution sociétale. Une suite de scènes rythmées, ponctuées d’humour, qui vont s’enchaîner pour dérouler l’histoire d’un siècle mouvementé et plein de surprises : les années folles, les premiers congés payés, la dé-colonisation, les droits des femmes, les élections, le réchauffement climatique et bien d’autres sujets.Avec Hélène Arthuis et Pascal GautelierTout public.

Tarif : 9.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 16:00

SALLE L’EOLIENNE 67, RUE DES COLLEGES 72230 Arnage