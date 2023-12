ANNE ROUMANOFF APOLLO THEATRE Paris, 7 février 2024, Paris.

L’expérience de la vie Nouveau spectacle d’Anne RoumanoffL’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ? Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeux sur les grandes transformations de notre société : nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers. Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitée des contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale. Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire. La presse en parle :« une observatrice attentive et sans concession des maux de notre société » Le Figaroscope« quelle écriture, quelle finesse, quelle audace » France Bleu« jamais méchante, toujours rassurante, un humour feel good » Le Monde« la plume est précise, ciselée, mordante » Le Parisien « Sa grande force ? Un nez indéniable pour sentir l’air du temps, tout passe à la moulinette Roumanoff. Anne Roumanoff délivre un exemple rarissime de longévité qu’elle doit à une capacité de travail au-dessus de la moyenne. » Le Parisien« Elle a le rythme, l’abattage, les trouvailles d’écriture. Tout semble couler de source, ce qui prouve bien sa maitrise. » Femme actuelle« L’humoriste ne mâche pas ses mots, Anne Roumanoff n’épargne personne dans son nouveau spectacle. » Marie France« Après plus de 35 ans de carrière, Anne Roumanoff se classe toujours parmi les personnalités préférées des Français. Toujours à l’affût de l’actualité, elle trouve toujours dans la société une matière vive pour écrire de nouveaux spectacles. » France Inter« De retour sur scène, avec l’Expérience de la vie, l’humoriste se régale à pointer du doigt les excès de notre société. » Télé 7 jours« L’une des plus grandes humoristes et comédiennes françaises depuis 35 ans. » 20 minutes IDF « L’humoriste prend toujours autant de plaisir à disséquer les maux de notre société sur scène. » Nice Matin« C’est le parcours de vie d’une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société. Peu importe le personnage, le public se marre à tout bout de champ » Toute la culture :« Avec une justesse remarquable, elle capte les nuances de nos vies contemporaines, tout en préservant un ton léger et jubilatoire. » « Anne Roumanoff explore non pas sans humour et sensibilité´ les phénomènes qui nous entourent. » La Provence Equipe artistiqueDe et avec : Anne RoumanoffMise en scène : Gil Galliot

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 20:00

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris