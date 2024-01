DIDOU APOLLO THEATRE Paris, vendredi 2 février 2024.

DIDOU – ON N’EST PAS BIEN LA ?Didou, c’est son surnom… Son vrai nom est déjà pris par un tueur en série.? Il aurait aimé un surnom plus viril et avoir le sex-appeal de Julien Doré mais au fond, ça lui va si bien.? ? Ce jeune homme moderne vit avec humour et drôlerie le changement de génération entre l’image patriarcale et désuète de nos anciens et sa vraie vie avec les femmes qui l’entourent.? ? Que ce soit sa mère, initiée à la liberté sexuelle après 10 ans de célibat, sa meilleure amie, au tempérament enflammé qui aime la fête et la bagarre, ou surtout sa compagne, une femme « nouvelle génération » qui travaille et?gagne plus que lui.? ? Didou, activateur d’énergie passe du stand-up aux personnages, des sex toys au féminisme, du rap à la Macarena… Il détonne et déconne en riant de tout, partage et échange avec son public.? C’est frais et intime ! ——— «?Un vrai coup de coeur?»?Le Progrès «?L’humoriste sait séduire son public grâce à son dynamisme?et sa bonne humeur?»?France Bleu «?Didou a conquis le public?»?Le Courrier Picard

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75