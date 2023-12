VALENTIN REINEHR APOLLO THEATRE Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris VALENTIN REINEHR APOLLO THEATRE Paris, 2 février 2024, Paris. Valentin Reinehr…, l’humoriste Bègue préféré des Français, débarque avec son premier spectacle 100% Stand-up !Après avoir été le coup de coeur d’ Eric Antoine dans la France à un incroyable talent ,compétition ou Valentin a fini à la seconde place.Il est devenu un véritable phénomène , son passage dans l’émission cumul à ce jour plus de 25.000.000 de vues sur le net .Depuis 2022, Valentin est membre de la troupe du Jamel Comedy Club ! .Dans ce spectacle, il se livre sur sa particularité qui est d’être un emmerdeur professionnel .Préparez-vous à rencontrer le bègue le plus bavard de l’hexagone !

Tarif : 21.60 – 21.60 euros.

Tarif : 21.60 – 21.60 euros.

Début : 2024-02-02 à 21:30

APOLLO THEATRE
18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75011 Paris

