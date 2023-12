POP FICTION APOLLO THEATRE Paris, 6 janvier 2024, Paris.

N’allez pas au cinéma, on a trouvé mieux ! Venez voir un film improvisé… Au Théâtre !Pop Fiction – Film improvisé – c’est au hasard une comédie romantique, un western, un film d’aventure, un film d’horreur ou un polar… Qui ne sera joué qu’une seule et unique fois !Le public choisit défaut, phobie, passion, talent et secret des personnages, le lieu de départ de l’histoire et invente même la réplique culte du film ! Musiques, bruitages, lumières, actions, rires, frayeurs et rebondissements…Déjà plus de 5000 spectateurs conquis !Artistes : Alice Bié, Laetitia Bisch, Mathias Pizzinato, Mounir Dhane, Dorine Boquet, Léandre Philippon, Aurélia Ciano, Félix Philippart, Alicia Ligi, Guillaume Darnault, Sarah Zetiou, Olivier Descargues et Florine

Tarif : 16.50 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-06 à 18:00

Réservez votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75