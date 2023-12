DAVID AZRIA APOLLO THEATRE Paris Catégorie d’Évènement: Paris DAVID AZRIA APOLLO THEATRE Paris, 30 décembre 2023, Paris. Le spectacle a un concept simple : 15 minutes gratuites, si tu n’aimes pas tu parts, si tu veux voir la suite Paye pour voir.Le spectacle est le premier en France à proposer ce concept. Dans un monde ou le temps c’est de l’argent, je ne te ferai pas perdre ton temps à te farcir 60 minutes de spectacle si au bout de 15 minutes tu préfères boire un verre avec Sandrine.Dans ce spectacle où humour et jeux se mêlent, vous pourrez gagner de l’argent sans en débourser, venez rire venez vivre une expérience hors du commun (Ok ça fait un peu bande annonce d’une pub de spectacle de troubadour de 20 ans, mais viens tu comprendras).

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 21:30 Réservez votre billet ici APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75011 Lieu APOLLO THEATRE Adresse 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE Ville Paris Departement Paris Lieu Ville APOLLO THEATRE Paris Latitude 48.86831 Longitude 2.365884 latitude longitude 48.86831;2.365884

