MARIE RENO APOLLO THEATRE Paris, 30 décembre 2023, Paris.

Stand Up et chansons. Marie Reno décide de réunir ses meilleures chansons sur scène dans son nouveau spectacle !Descriptif :Marie Reno décide de réunir ses meilleures chansons sur scène dans son nouveau spectacle ! Pour cette occasion, elle s’entoure d’un groupe de musiciens déjantés… Entre stand up et chanson, elle vous emmène dans un univers alliant second degré et ironie, toujours plus original et surprenant !Ce spectacle réunit 4 années délirantes de mise en musique de l’actu, du quotidien mais aussi des problèmes existentiels d’une trentenaire d’aujourd’hui.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 19:30

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris Paris