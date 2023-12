60 MINUTES AVEC KHEIRON APOLLO THEATRE Paris Catégorie d’Évènement: Paris 60 MINUTES AVEC KHEIRON APOLLO THEATRE Paris, 29 décembre 2023, Paris. Dans la mythologie grecque, le Dragon est le protecteur des lieux sacrés et de leurs trésors : tant qu’il veille, aucune profanation n’est possible.Dernier endroit où on peut encore rire de tout, la scène est mon sanctuaire. J’en suis le gardien. Kheiron

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:30
APOLLO THEATRE
18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75011 Paris

