TONY SAINT LAURENT APOLLO THEATRE Paris

St Avold TONY SAINT LAURENT APOLLO THEATRE Paris, 29 décembre 2023, Paris. Venez passer l’heure la plus drôle de votre vie !Dans un stand-up décapant, Tony Saint Laurent met les choses au clair et dit ce qu’il a sur le coeur.De réflexions hilarantes en passant par des observations pleines d’autodérision…. Tony déchaîne son humour dans un show moderne, tout simplement EfficaceUn seul conseil : prenez vos places.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Tarif : 28.00 – 28.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:00
APOLLO THEATRE
18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE
75011 Paris

