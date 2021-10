APOLLO NOIR Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

APOLLO NOIR 57 Boulevard Démorieux 2ème étage Le Mans

2022-01-22 – 2022-01-22 57 Boulevard Démorieux 2ème étage

Le Mans Sarthe

EUR Depuis ses débuts sous l’alias Apollo Noir, Rémi Sauzedde n’a jamais renié ses racines, musicales et géographiques. Avec une culture musicale transversale et affinée, une collection de synthétiseurs analogiques et modulaires à la hauteur de ses ambitions, l’auvergnat pratique une musique électronique hybride et singulière. Abstrait et dérangé, expérimental mais magnifique, Apollo Noir propose un assortiment de musiques défiant les genres.

À l’occasion de la biennale, le concert est à découvrir exceptionnellement dans des fauteuils utilisant les vibrations pour une diffusion sonore immersive et tangible…

Concert de synthés modulaires en fauteuils sonores immersifs

