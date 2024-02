Apollo Jam · Groove Session 38Riv Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de à

Le vendredi 22 mars 2024

de 23h00 à 01h30

Le vendredi 15 mars 2024

de 23h00 à 01h30

Le vendredi 08 mars 2024

de 23h00 à 01h30

Le vendredi 01 mars 2024

de 23h00 à 01h30

.Tout public. payant

Sans réservation

Tarif réduit : 6€

Tarif plein : 9€

Introduction musicale suivie d’une session improvisée entre artistes confirmé·e·s et talents de demain, la jam session c’est le rendez-vous de musicien·ne·s de tous horizons pour savourer un échange musical. Piano droit, contrebasse et batterie sur place.

Paul Pasmanian : basse

Eli Frot : claviers

Noé Benita : batterie

Paul de Rémusat : saxophone

38Riv

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

38Riv 38 rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/

