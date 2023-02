Apollo Brown & Stu Bangas LE MOLOTOV, 9 mars 2023, MARSEILLE.

Apollo Brown & Stu Bangas LE MOLOTOV. Un spectacle à la date du 2023-03-09 à 20:30 (2023-03-09 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Apollo Brown est un acteur majeur de la scène Hip Hop de Détroit, plus largement des États-Unis. Il découvre le rap en 1991 avec la sortie du premier album de Main Source, ‘Breaking Atoms’, qui deviendra sa référence et une grande source d’inspiration ainsi que DJ Premier présenté régulièrement comme un mentor. Il s’initie au beatmaking à Détroit en 1996, grâce au logiciel Cool Edit, qu’il utilise encore.Sa carrière commence lorsqu’il forme le groupe Black Day in July avec un camarade de classe et de Bronze Nazareth, l’aventure s’arrête lorsque chacun des membres décide de continuer une carrière solo. Il est de retour en 2009 lors de son intégration dans le label Mello Music Group.Il collabore avec plusieurs artistes pour ses albums dont Rass Kass, Guilty Simpson, Skyzoo, Big Pooh, O.C. et DJ Premier notamment. Ces albums sont généralement bien accueilli par la presse.Ses productions sont généralement associées au boom bap en proposant un style personnel reconnaissable à la fréquence et à la sonorité de ses beats. Les samples qu’il utilise sont majoritairement issus de la soul, mais également du rock, du funk, de la pop et de la country.Ses beats sont repris par de nombreux rappeurs en passant par Danny Brown à Chance The Rapper, de Freddie Gibs à Masta Ace ou par Black Milk et Oddissee.

LE MOLOTOV MARSEILLE 3 place Paul Cézanne Bouches-du-Rhone

