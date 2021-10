La Clayette La Clayette La Clayette, Saône-et-Loire Apollinaire, l’amour, la guerre, les arts… La Clayette La Clayette Catégories d’évènement: La Clayette

La Clayette Saône-et-Loire EUR 0 0 Poème Obuesque composé sur des textes de Guillaume Apollinaire.

Ce spectacle évoque Apollinaire: soldat, poète, homme de lettres, critique d’art et ami des peintres. La dramaturgie est composée à partir de ses écrits, avec différents dispositifs à l’œuvre sur scène : calligrammes et peintures au rétroprojecteur, chorégraphie d’inspiration cubiste, pantomime, slam… Poème Obuesque composé sur des textes de Guillaume Apollinaire.

