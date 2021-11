APOLLINAIRE CORPS ACCORDS Théâtre du Châtelet, 7 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 7 décembre 2021

de 19h à 20h

La poésie de Guillaume Apollinaire se marie à la rythmique jazzy des jumeaux les plus célèbres du jazz, les frères Moutin.

Apollinaire Corps Accords fusionne sur scène le jazz des frères Moutin avec la poésie de Guillaume Apollinaire (1880-1918). Sur le fil de la liberté, de l’iconoclasme et de l’imagination le phrasé du poète soldat est porté par les chanteurs comédiens Axelle du Rouret et Philippe Bérodot. Dans l’ivresse et la sensualité de ses mots, la dramaturgie surgit, en résonance avec la musique.

“…A New York comme à Paris, depuis plus de vingt ans, les Moutin sont les jumeaux les plus célèbres du jazz… filez entendre la liberté que leur donne la scène. Entendre la liberté, ce n’est pas seulement voir, ni savoir, c’est une chance.”

Francis Marmande – Le Monde

“…l’une des rythmiques les plus excitantes de la scène actuelle, les jumeaux Moutin, étonnants virtuoses que leurs études dirigeaient vers le métier d’ingénieur. Il leur en reste la rigueur, à quoi ils ont ajouté le grain de folie indispensable au jazz.”

Michel Contat – Télérama

Arrangement textuel Axelle du Rouret

Création musicale François et Louis Moutin

Mise en scène et scénographie David Géry

Costumes Caroline de Vivaise

Lumières Franck Thévenon

Axelle du Rouret et Philippe Bérodot, chant et interprétation

Louis Moutin, batterie

François Moutin, contrebasse

Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

