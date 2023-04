Tournoi Geoguessr APOIL Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Tournoi Geoguessr APOIL, 27 avril 2023, Bures-sur-Yvette. Tournoi Geoguessr Jeudi 27 avril, 18h30 APOIL entrée gratuite APOIL organise le 27 avril 2023 un tournoi geoguessr, à la MaPS. Le tournoi commencera à 19h et se terminera dans les alentours de 23h.

Les inscriptions sont gratuites et se feront sur place le jour même. Des pré-inscriptions sont possibles avec le lien suivant :

https://www.eventbrite.fr/e/billets-tournoi-geo-guessr-593694134137

Il y aura une buvette sur place avec une vente de crêpes et de snacks et boissons.

Le 25 avril 2023 aura lieu également une séance d'initiation au jeu Geoguessr, à la MaPS à partir de 13h. APOIL 399 Rue du Doyen André-Guinier Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France

2023-04-27T18:30:00+02:00 – 2023-04-27T23:30:00+02:00

