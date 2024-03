APOCALYPTICA ROCHER DE PALMER Cenon, jeudi 14 novembre 2024.

Le groupe finlandais révolutionnait le metal il y a presque 30 ans, grâce notamment à ses reprises inattendues de Metallica au violoncelle. En 2024, le quatuor à cordes remonte sur les scènes d’Europe pour la tournée volume 2 de leur hommage au groupe culte.Apocalyptica sortait l’album Plays Metallica by Four Cellos en 1996, complété 20 ans plus tard par une tournée mondiale. La virtuosité et la musicalité des violoncelles valent au groupe d’Europe du Nord une notoriété croissante et une image novatrice dans la catégorie heavy metal. Cette solide réputation est rapidement confortée par les remarqués Cult en 2000, Worlds Collide en 2007 et 7th Symphony en 2010. Eicca Toppinen, Paavo Lötjönen, Max Lilja et Perttu Kivilaakso, issus de l’Académie Sibelius d’Helsinki, s’amusent à rapprocher les genres classique et heavy sans jamais les faire se télescoper. Show multisensoriel annoncé. Seulement trois dates en France, dont une au Rocher de Palmer, à ne pas rater.

Tarif : 30.80 – 30.80 euros.

Début : 2024-11-14 à 20:00

ROCHER DE PALMER 1, RUE ARISTIDE BRIAND 33150 Cenon 33