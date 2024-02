Apocalyptica Espace Julien Marseille 6e Arrondissement, mercredi 20 novembre 2024.

Rendez-vous à l’Espace Julien pour le concert d’Apocalyptica mercredi 20 novembre.

Entre influences classiques et heavy metal, les Finlandais d’Apocalyptica révolutionnent le genre depuis leurs débuts en 1993.



En réinterprétant les plus grands tubes de Metallica aux violoncelles, ils se font d’abord connaître avec Plays Metallica by Four Cellos en 1996. Un grand coup puisque cet album leur permet la même année d’être en 1ère partie des Californiens lors de leur tournée en Finlande. Ils acquièrent une solide réputation non seulement avec les remarqués Cult en 2000, Worlds Collide en 2007 (comprenant des collaborations avec Corey Taylor de Slipknot, Cristina Scabbia de Lacuna Coil ou encore Adam Gontier de Three Days Grace pour ne citer qu’eux) et 7th Symphony en 2010. 3 ans plus tard, le groupe sort son premier opus live Wagner Reloaded : Live in Leipzig qui célèbre les 200 ans du célèbre compositeur Richard Wagner.



Le dernier opus d’Eicca Toppinen et sa bande date d’il y a déjà 4 ans. Cell-O captive les fans de la première heure en proposant un album sans chant mais tout aussi émotionnel rien qu’avec des cordes et quelques percussions.



En 2024, pour fêter cet iconique album qu’est Plays Metallica By Four Cellos, Apocalyptica annonce une tournée qui passera aux quatre coins de l’Europe. Et pour les fans français, 3 dates exceptionnelles ! Rendez-vous le 13 novembre à Paris à l’Olympia, le 14 novembre à Bordeaux (Cénon) au Rocher de Palmer et le 20 novembre à Marseille à l’Espace Julien. 32.3 32.3 EUR.

Espace Julien 39 Cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

