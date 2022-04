Apocalypse Zombies – Samedi 23 avril Blagnac, 23 avril 2022, Blagnac.

Apocalypse Zombies – Samedi 23 avril

Blagnac, le samedi 23 avril à 19:00

Dans un lieu qui vous sera révélé au dernier moment, venez résoudre des énigmes et survivre à une attaque de Zombies. A partir de 19h le parcours sera ouvert à tous les courageux de plus de 10 ans. Dès 21h place aux plus téméraires avec un parcours réservé aux plus de 14 ans. Venez-vous faire peur entre amis ou en famille, frissons garantis. **La semaine des jeunes, c’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les 11-25 ans. Découvrez un large choix d’activités à faire à travers la ville du mercredi 20 au vendredi 29 avril. Et cette année, on pourra également partager des animations entre parents et ados.** [**Programme complet en ligne**](https://fr.calameo.com/mairie-de-blagnac/read/003843938ef83fa34afbf)

Sur inscription

Dans le cadre de la semaine des jeunes

Blagnac Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T19:00:00 2022-04-23T23:59:00