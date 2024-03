Apocalypse Now – Final Cut Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mardi 2 avril 2024.

Apocalypse Now – Final Cut Projection du film de Francis Ford Coppola, proposée à l’occasion d’une carte blanche aux étudiants de L1 cinéma – Université Bordeaux Montaigne. Mardi 2 avril, 18h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T18:00:00+02:00 – 2024-04-02T21:00:00+02:00

APOCALYPSE NOW (FINAL CUT)

Un film de Francis Ford Coppola

Etats-Unis, 1979/2019, 3h02, vostfr

Avec Marlon Brando, Martin Sheen, Robert Duvall

Guerre du Vietnam. Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

Qui n’a jamais rêvé de voir ou revoir -pour les plus chanceux- le fondu enchainé des palmiers enflammés accompagné par l’incroyable The End des Doors sur grand écran ? Qui n’a jamais voulu voir ou revoir la fameuse scène de La chevauchée des Walkyries dans de parfaites conditions ? Qui n’a jamais désiré plonger ou replonger au cœur des ténèbres de la plus magistrale des façons ?

A l’occasion d’un atelier de programmation proposé par la bibliothèque de Bordeaux aux étudiants de la Licence de cinéma de l’Université Bordeaux Montaigne, la célèbre adaptation de Francis Ford Coppola du livre de Joseph Conrad (Au Cœur des ténèbres, 1899) a été choisie pour sa puissance et sa richesse visuelle, et parce qu’elle se doit d’être vue sur grand écran.

Une présentation du film permettra de parler de ses liens très libres avec les différents livres qui l’ont inspiré, et autres controverses et qualités que l’on peut bien lui accorder.

Napalm et exploration de l’âme humaine seront au rendez-vous.

https://www.youtube.com/embed/jlg-RwbJuHw

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/ark:/27705/ca0001350656?posInSet=5&queryId=4dd0b2df-4c42-4440-bbef-f33c25fe9f01 »}, {« data »: {« author »: « Pathe », « cache_age »: 86400, « description »: « Retrouvez le film en VOD : https://www.youtube.co/watch?v=ZPGUg691UjwnPalme d’or – Cannes 1978nPour le 40u00e8me anniversaire du2019Apocalypse Now, Francis Ford Coppola du00e9die aux fans de son film culte une version inu00e9dite restauru00e9e par ses soins et pru00e9sentu00e9e lors du Festival Lumiu00e8re 2019.nnDe Francis Ford CoppolanAvec Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, Denis Hopper, Laurence Fishburne, Harrison FordnVersion restauru00e9e u00e0 retrouver aussi en Blu-ray : https://www.fnac.com/a13634251/Apocalypse-Now-Final-Cut-Blu-ray-4K-Ultra-HD-Robert-Duvall-Blu-ray-4K#omnsearchpos=4nnClou00eetru00e9 dans une chambre d’hu00f4tel de Sau00efgon, le jeune capitaine Willard, mal rasu00e9 et imbibu00e9 d’alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l’u00e9tat-major amu00e9ricain. Le gu00e9nu00e9ral Corman lui confie une mission qui doit rester secru00e8te : u00e9liminer le colonel Kurtz, un militaire aux mu00e9thodes quelque peu expu00e9ditives et qui su00e9vit au-delu00e0 de la frontiu00e8re cambodgienne. », « type »: « video », « title »: « Apocalypse Now Final Cut – Version Restauru00e9e – Bande annonce officielle », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/jlg-RwbJuHw/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=jlg-RwbJuHw », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGVrjz7s7ui-c4BHZ155Ylg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/embed/jlg-RwbJuHw »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

cinéma guerre

©DR