APOCALYPSE 21 de Hannah Karim – La promesse d’un nouveau monde (PIJ) La Fayette Paris, vendredi 1 mars 2024.

Du vendredi 01 mars 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

Apocalypse 21 est une exposition d’œuvres du réalisateur et photographe franco-Syrien Hannah Karim inspirée par son propre exil et celui de son peuple en pleine guerre civile Syrienne. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre ; car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n’était plus. »*

Promesses d’un nouveau monde et d’une nouvelle terre, ces photographies constituent une saillante chronique documentaire au long court d’un voyage périlleux entre le Moyen-Orient et l’Europe tout autant que le travail artistique pouvant être mené sur le parcours d’une immigration.

L’exposition prend donc naissance au sein d’une Alep ravagée. L’objectif en capture sa dévastation, le désespoir et la résilience de ses habitants anéantis par la tourmente du conflit. En quête de sécurité et d’une vie meilleure, les réfugiés entament en masse un long et tourmenté voyage de survie, semé de défis et d’obstacles devant passer par des villes à doubles phares comme Beyrouth, Istanbul, Athènes avant d’aboutir à Calais sur les rives de la Manche du Royaume-Unis.

Hannah Karim a voulu relater un récit puissant illustrant le chemin émotionnel et physique de ces réfugiés, de leurs luttes, de leurs espoirs en faisant volontairement cohabiter deux chemins qui se répondent. Dans la première partie, le documentaire photographique démontre la réalité brutale de cette guerre à travers le vécu de la population. Dans la seconde partie, cette réalité laisse place à une série de clichés artistiques volontairement abstraits, source de zones plus paisibles, proposant habilement des respirations de quiétude à la toute fin.

Mais au fond, à qui sait voir, il en émane la même cruauté. L’élément de mouvement dans chaque image ajoute une dimension dynamique et émotionnelle à la narration visuelle. Il traduit l’agitation, l’urgence et le voyage incessant des réfugiés, soulignant leur détermination à rechercher cette fameuse destination meilleure. Le flou ou le maculage des photographies vise aussi à symboliser leurs incertitudes et le chaos. Vue sous un autre angle, l’immobilité introduite à l’intérieur d’un cadre peut transmettre une autre forme de ces mêmes mouvements par surprise.

L’exposition commence et se termine par l’image d’une trace humaine qui tente d’exister malgré l’horreur d’une situation réelle. Le fil conducteur des photos montre le prix de ce voyage, de la présence de l’humain au début vers la solitude, et de l’ambiguïté à son terme.

*Nouveau testament, (Apocalypse 21:1)

(PIJ) La Fayette 75005

Hanna KARIM Alep, Syrie 2014