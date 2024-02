Apocalipsync Troyes, samedi 17 février 2024.

Le danseur-chorégraphe argentin de Un Poyo Rojo nous propulse dans un univers fantaisiste avec son seul en scène Apocalipsync . Il y incarne avec génie une série de personnages délurés et fantasques qui vont l’accompagner dans une journée sans fin. Pour tromper l’ennui, il s’amuse avec la glace grossissante et le rideau de la salle de bain, zappe d’une chaîne à l’autre, passe d’une série à un documentaire, s’énerve

auprès des voisins, écoute de la musique, se prend pour Mariah Carey, se transforme en animaux de basse-cour et applaudit à sa fenêtre le corps médical.

Il utilise son corps élastique pour déployer tous ses talents la danse, le clown, le contorsionnisme et la synchronisation labiale. Une performance à la mesure de son étonnant physique, époustouflante et hilarante.

Emouvant, Luciano Rosso nous plonge avec Apocalipsync dans un univers fantaisiste dont lui seul a le secret.

A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17

Théâtre de La Madeleine

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Apocalipsync Troyes a été mis à jour le 2023-12-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne