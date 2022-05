APOCALIPSYNC, 1 juin 2022, .

APOCALIPSYNC

2022-06-01 – 2022-06-01

EUR 8 20 Après avoir fait plus de 1000 représentations dans une vingtaine de pays différents à travers le monde avec le spectacle phare «Un Poyo Rojo», Luciano Rosso se lance dans un seul en scène humoristique et intimiste.

Né lors du confinement au printemps 2020, ce spectacle nous offre une réflexion sur l’isolement et le monde toujours plus connecté dans lequel nous vivons. Interprétant une quarantaine de personnages délurés et fantasques, Luciano Rosso présente toute une multitude de facettes créatives en poussant à l’extrême ses domaines de prédilection comme la synchronisation labiale et le mime. Comique et émouvant, le comédien aux millions de vues sur Youtube nous plonge avec «Apocalipsync» dans un univers fantaisiste dont lui seul a le secret.

THÉÂTRE PHYSIQUE | LA BALEINE MERCREDI 1ER JUIN À 20H30

