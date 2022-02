Apnée Theatre de la Verrière, 31 mars 2022, Lille.

Apnée

du jeudi 31 mars au samedi 2 avril à Theatre de la Verrière

La mère mange des pâtes avec son fils âgé de 15 ans. Leur déjeuner est interrompu par un appel de la pneumologue. Elle annonce à la mère la nécessité d’envisager à court terme, pour son fils, une double transplantation pulmonaire. Mais voilà, il n’y a pas d’un côté la vie et de l’autre la maladie. C’est au même endroit, au même moment. Le bac français, la littérature médicale, les vêtements de marque, la relation thérapeutique, les souvenirs de vacances, les rendez-vous à l’hôpital, les incohérences de la relation maternelle, l’effroi, la lucidité. L’hôpital est-il au service des patients ou inversement ? A qui appartient la maladie ? Qui a raison ? Qui a tort ? Qui décide ? Que doit-on dire ? Qu’a-t-on le droit de ne pas dire ? Comment retenir sa respiration tout en respirant normalement ? Basé sur une expérience singulière, « Apnée » évoque la vie avec un enfant atteint d’un grave handicap respiratoire, témoigne de la difficulté à faire un choix, et interroge les enjeux de la communication médicale et l’équilibre de la relation thérapeutique. La mère tente de ne pas céder à la peur, aux gouffres et aux affects. Elle cherche à se faire entendre au milieu d’un amas d’informations médicales et scientifiques et face à une parole institutionnelle univoque. La multiplicité des voix et des espaces narratifs et le statut changeant de la parole relèvent donc autant de la réalité que des rouages d’une conscience qui se débat avec elle-même appelant une mise en jeu polyphonique. S’appuyant sur un travail de chœur, la mise en scène cherchera à rendre sensible l’intrication de l’émotionnel, du psychique et du mental, ainsi que les injonctions paradoxales qui caractérisent la situation. Ce chœur, dont nous explorons différentes modalités, remplit les fonctions qu’il occupe dans la tragédie, à savoir l’expression de la consolation, mais aussi du sens commun et de la contradiction. Il permet de décentrer la parole, de faire entendre le doute, et de matérialiser la pensée qui s’élabore. Il incarne aussi la société et la possibilité du débat.

14/12/8€

Apnée évoque la vie avec un enfant atteint d’un handicap respiratoire, et interroge les enjeux de la communication médicale et l’équilibre de la relation thérapeutique.

Theatre de la Verrière 28 rue Alphonse Mercier 59000 Lille Lille Wazemmes Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T19:00:00 2022-03-31T20:30:00;2022-04-01T20:00:00 2022-04-01T21:30:00;2022-04-02T19:00:00 2022-04-02T20:30:00