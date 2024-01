APNÉE 3ÈME MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE Montpellier, dimanche 4 février 2024.

La coupe de France d’Apnée fait étape à la piscine olympique Angelotti.

80 compétiteurs sont attendus, dont une grande partie de l’équipe de France et la présence d’un Champion du Monde en titre au moins.

Organisée par les Comités Départementaux et Régionaux de la Fédération Française d’Etudes et de Sport Sous-Marins, avec le concours de la Ville de Montpellier, de Montpellier Méditerranée Métropole, de la Région Occitanie, du Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, de l’Agence Nationale du Sport, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, cette épreuve est la troisième étape de la Coupe de France d’Apnée.

Les épreuves en piscine, dites horizontales, sont les suivantes :

– L’apnée statique consiste à retenir le plus longtemps possible sa respiration.

Pratiquée généralement en surface, en position allongée, elle permet de travailler le relâchement, les sensations, la concentration. La pratique de l’apnée statique contribue à l’amélioration de l’apnée dans toutes les disciplines.

– L’apnée dynamique (3 épreuves) parcourir à l’horizontale, en bi palmes ou en monopalme ou sans palme, la plus longue distance possible sans limite de temps.

La pratique de l’apnée dynamique permet de développer la capacité de gérer la glisse et l’économie de mouvement.

– Le 100 mètres sprint (speed) parcourir 100 m en apnée, le plus rapidement possible en monopalme. Départ arrêté dans l’eau.

– Le sprint endurance (2 épreuves) couvrir 8 ou 16 longueurs de piscine de 50 m en apnée en un minimum de temps. Le nageur peut respirer et récupérer sans limite de temps après chaque longueur de 50 m. Départ arrêté dans l’eau.

Samedi 3 février

17h Début des épreuves en statique

18h45 Podium

Dimanche 4 février

10h Début des épreuves DYN

13h30 Début des épreuves DNF

17h30 Début des épreuves 100 m Speed

18h30 Podiums Cérémonie de clôture .

Piscine Olympique Angelotti

195 Avenue Jacques Cartier

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

