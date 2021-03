APLICA se mobilise ! Saint-Orens-de-Gameville, 22 mars 2021-22 mars 2021, Saint-Orens-de-Gameville.

Sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les acteurs économiques de son territoire en cette période, la Mairie lance une large communication invitant les habitants à consommer local. Aujourd’hui, Colette Crouzeilles, Adjointe au Développement Economique met un point d’honneur à relayer une initiative particulièrement intéressante initiée par APLICA, l’association des commerçants Saint-Orennais dont voici le principe. Parce que de nombreux commerces et restaurants ont dû fermer leurs portes à cause du COVID, parce que de nombreux artisans ou indépendants doivent faire face à un environnement économique particulièrement contraint, l’association APLICA de Saint-Orens a décidé de se mobiliser pour proposer une plateforme numérique qui recensera l’ensemble des produits et services de la commune. Ce site n’est pas un site marchand mais il permettra, pour chaque commerce ou service qui le souhaite, de se présenter et de préciser ses modalités de fonctionnement : drive, livraison, horaires d’ouverture, références sur les réseaux sociaux… Pour figurer sur le site, il n’est pas nécessaire d’être adhérent APLICA. Il vous suffit juste d’être installé sur Saint-Orens et de prendre contact avec l’association pour lui transmettre des visuels illustrant votre activité et les éléments d’information que vous souhaitez faire paraitre. Agissons ensemble pour inviter les Saint-Orennais à consommer local. Inscrivez-vous vite sur APLICA ! **Francis Hippolyte – 06.07.831.829** [**[www.aplica31650.fr](www.aplica31650.fr)**](www.aplica31650.fr) [**[https://www.facebook.com/aplica31650](https://www.facebook.com/aplica31650)**](https://www.facebook.com/aplica31650) [**[contact@aplica31650](contact@aplica31650)**](contact@aplica31650)

