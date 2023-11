Spectacle « Jeunes Queers et Culture » APJC Les Pavillons-sous-Bois, 17 novembre 2023, Les Pavillons-sous-Bois.

Spectacle « Jeunes Queers et Culture » 17 et 18 novembre APJC

« Cette fois, tout va bien aller » est un spectacle de théâtre et de danse joué par des personnes issu.e.s de la communauté LGBTI+ et imaginé par la compagnie féministe La Sticomiss. Iels vous amèneront au fil de leurs histoires partagées, leur intimité passionné, leur imaginaire déjanté et leurs souvenirs rocambolesques.

Au grès de capsules, iels livreront leurs témoignages, dans un monde teinté de contes et de drames. Cette déflagration d’expériences porte les protagonistes à s’intérpréter les un.es les autres, mélangeant leurs discours pour les porter à vos oreilles. Leur queerness déambule au travers des époques et des réalités, danse sur des textes et fait choeur.

Drag show, poésie, documentaire chacun.e y met de sa patte pour construire un spectacle d’une heure, riche en représentations.

APJC 23 All. Etienne Dolet, 93320 Les Pavillons-sous-Bois Les Pavillons-sous-Bois 93320 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T17:15:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-18T14:45:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

Nathanaëlle Glatigny, Compagnie La Sticomiss