ApiWeek chez Fanny Cadoux – Gelée royale et Jérôme Seguin – La reine des miels Chez Fanny et Jérôme Champcelée

ApiWeek chez Fanny Cadoux – Gelée royale et Jérôme Seguin – La reine des miels Venez nous rencontrer pour découvrir les différents métiers d’apiculteurs et déguster les produits de la ruche 4 – 6 octobre Chez Fanny et Jérôme Entrée libre gratuite

Le 4-5-6octobre 2024

Participation à l’API WEEK

De 9h00 à 17h ENTREE LIBRE GRATUITE

Au 58150 Suilly la tour lieu-dit champcelée

Chez Fanny Cadoux- GELEE ROYALE et Jérôme Seguin – LA REINE DES MIELS

Découverte du métier d’apicultrice – productrice de gelée royale AB

Visite du laboratoire de production de gelée royale

Découverte du métier d’apiculteur – producteur de miel

Visite de la miellerie

Découverte du métier d’éleveurs de reines et multiplicateur

Exposition de ruches et extracteurs d’autrefois

Dégustation miels et produits maison (pain d’épices, nougat blanc, nougat noir, caraMiel, barre de céréales au miel…).

Présentation d’une diversité de pollen

Chez Fanny et Jérôme 5 rue du soc SUILLY LA TOUR Champcelée 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 83 61 41 16

Gelée royale santé

Fanny Cadoux Gelée Royale