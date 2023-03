APIDAYS 2023 Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

2023-06-17 15:00:00 – 2023-06-17 18:00:00 Clermont-l’Hérault

Hérault À l’occasion des journées nationales APIDAYS® organisées par l’UNAF (Union nationale des apiculteurs français), PROPOLIA organise plusieurs animations pour les petits et les grands au sein de sa boutique de Clermont l’Hérault : extraction de miel, dégustation, fabrication de bougies en cire d’abeille… AU PROGRAMME (sous réserve de modifications)

Gratuit – Sans réservation De 16h00 à 17h00 :

•Démonstration – Extraction de miel (Tout public) De 15h00 à 18h00 – En continu :

•Atelier bougie en cire d’abeille (Enfants & Adultes)

•Atelier masque en carton (Enfants de 5 à 10 ans)

•Atelier maquillage – Thème abeilles & fleurs (Enfants)

•Bar à miels – Dégustation offerte

contact@mielleriedusalagou.fr +33 4 67 88 47 66 https://propolia.com/fr/

