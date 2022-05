Apiculture urbaine : ça butine en ville ! Châteauroux, 21 mai 2022, Châteauroux.

2022-05-21 – 2022-05-21

Apiculteur à Montierchaume, Julien Martin vous invite à venir rencontrer ses abeilles installées depuis 2018 dans une dizaine de ruches aux serres municipales de Châteauroux. Il y produit et y récolte ainsi du miel urbain au goût unique. L’apiculteur souhaite profiter de cette occasion pour sensibiliser le grand public à son activité et aux questions d’écologie liées à celle-ci. Ces visites en sa compagnie, où vous l’accompagnerez équipés de combinaisons fournies par ses soins, vous permettront de partir à la découverte de cet insolite rucher urbain ! Développement des colonies, contrôle de la rentrée du nectar, récolte du miel d’acacia et de tilleul, évolution des floraisons, lutte contre les nuisibles, etc. L’apiculture n’aura bientôt plus aucun secret pour vous.

