Apiculture mode d’emploi ! Château de Voltaire Ferney-Voltaire Catégories d’évènement: Ain

Ferney-Voltaire

Apiculture mode d’emploi ! Château de Voltaire, 4 juin 2022, Ferney-Voltaire. Apiculture mode d’emploi !

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de Voltaire Adultes : 8€ / Gratuit pour les moins de 25 ans ressortissants de l’Union Européenne.

Les abeilles jouent un rôle important dans la biodiversité. L’association des Apiculteurs de l’Arrondissement de Gex vous proposent de découvrir l’apiculture autour d’une ruche vivante. Château de Voltaire Allée du château, 01210 Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ferney-Voltaire Moëns Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Ferney-Voltaire Autres Lieu Château de Voltaire Adresse Allée du château, 01210 Ferney-Voltaire, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Ferney-Voltaire lieuville Château de Voltaire Ferney-Voltaire Departement Ain

Château de Voltaire Ferney-Voltaire Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferney-voltaire/

Apiculture mode d’emploi ! Château de Voltaire 2022-06-04 was last modified: by Apiculture mode d’emploi ! Château de Voltaire Château de Voltaire 4 juin 2022 Château de Voltaire Ferney-Voltaire Ferney-Voltaire

Ferney-Voltaire Ain