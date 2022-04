Apiculture Médiathèque Maurice Bedel Thuré Catégories d’évènement: Thuré

Vienne

Apiculture Médiathèque Maurice Bedel, 14 mai 2022, Thuré. Apiculture

Médiathèque Maurice Bedel, le samedi 14 mai à 10:15

Un apiculteur de La Maison de l’Abeille de Châtellerault vous fait partager sa passion pour les abeilles et l’apiculture. Comment fabrique t-on du miel ? Quel est le rôle d’un apiculteur et celui des différentes abeilles dans la nature ? Une rencontre tout public, suivie d’une dégustation de produits à base de miel.

Sur inscription.

Rencontre avec un apiculteur de La Maison de l’Abeille de Châtellerault Médiathèque Maurice Bedel 13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré Thuré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:15:00 2022-05-14T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Thuré, Vienne Autres Lieu Médiathèque Maurice Bedel Adresse 13 rue Maurice Bedel 86540 Thuré Ville Thuré lieuville Médiathèque Maurice Bedel Thuré Departement Vienne

Médiathèque Maurice Bedel Thuré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thure/

Apiculture Médiathèque Maurice Bedel 2022-05-14 was last modified: by Apiculture Médiathèque Maurice Bedel Médiathèque Maurice Bedel 14 mai 2022 Médiathèque Maurice Bedel Thuré Thuré

Thuré Vienne