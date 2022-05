Apiculteur d’un jour Lussat Lussat, 11 mai 2022, LussatLussat.

L’après midi ( horaire précisé lors de l’inscription ) – animation gratuite – inscription obligatoire – un blouson de protection ( avec chapeau et voile ) et des gants vous seront prêtés. Prévoir pantalon large et des bottes.

Venez découvrir la vie des abeilles, véritables sentinelles de l’environnement et le travail de l’apiculteur dans le rucher, découverte de la Réserve Naturelle

