Vodable Vodable Puy-de-Dôme, Vodable API Rando à Vodable Vodable Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Vodable

API Rando à Vodable, 28 mars 2021-28 mars 2021, Vodable. API Rando à Vodable 2021-03-28 08:30:00 08:30:00 – 2021-03-28 13:30:00 13:30:00

Vodable Puy-de-Dôme Vodable Puy-de-Dôme EUR 5 5 Prenez un grand bol d’air pur et partez à la découverte du Pays d’Issoire, lors de cette randonnée organisée. Petit parcours : 7.5 km, grand parcours : 16 km. Possibilité d’enchainer les 2 parcours pour réaliser une boucle de 18km. Ravitaillements compris +33 4 15 62 20 00 Prenez un grand bol d’air pur et partez à la découverte du Pays d’Issoire, lors de cette randonnée organisée. Petit parcours : 7.5 km, grand parcours : 16 km. Possibilité d’enchainer les 2 parcours pour réaliser une boucle de 18km. Ravitaillements compris

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Vodable Autres Lieu Vodable Adresse Ville Vodable